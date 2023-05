NFL-Partien in Deutschland fix! Das sind die Gegner der Patriots und Chiefs

Nach dem im vergangenen Jahr bereits ein Spiel in der Münchner Allianz-Arena stattfand , werden in der neuen Saison gleich zwei Duelle stattfinden.

In Frankfurt empfangen die New England Patriots am 12. November die Indianapolis Colts. Eine Woche zuvor treffen die Kansas City Chiefs ebenfalls in Frankfurt auf die Miami Dolphins.

Das Erlebnis in München hat bei den NFL-Verantwortlichen für Vorfreude auf das nächste Gastspiel gesorgt. „Deutschland hat mit die leidenschaftlichsten Fans weltweit und war immer ein internationaler Vorreiter für American Football und die NFL,“ sagte Patriots-CEO Robert Kraft und fügte hinzu: „Ich freue mich unglaublich, ein Heimspiel in diesem Markt zu absolvieren und unsere Verbundenheit mit den deutschen Fans weiter zu stärken.“

Erste Spielplan-Details schon veröffentlicht

Mit zwei Spielen profitiert Frankfurt von den Umbaumaßnahmen des Azteken-Stadions in Mexiko City . Eines der größten Stadien der Welt wird derzeit für die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada fit gemacht.

Wie Frankfurt werden auch in London Partien der kommenden Regular Season stattfinden. Die Jacksonville Jaguars gastieren gleich zweimal in London. Am 1. Oktober geht es gegen die Atlanta Falcons im Wembley Stadium und am 8. Oktober im Tottenham Hotspur Stadium gegen die Buffalo Bills. Am 15. Oktober duellieren sich dann die Baltimore Ravens und Tennessee Titans ebenfalls im Tottenham Hotspur Stadium.