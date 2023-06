NFL: Minnesota Vikings entlassen Star-Running-Back Dalvin Cook

Entscheidung in der NFL . Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, haben sich die Minnesota Vikings dazu entschlossen, Dalvin Cook zu entlassen. Am Freitag soll die Entscheidung auch offiziell verkündet werden.

Schon seit längerer Zeit galt der Star-Running-Back aufgrund seines hohen Gehalts als Kandidat für einen Abgang. Verhandlungen zwischen beiden Parteien verliefen ergebnislos. Der 27-Jährige hätte in der kommenden Spielzeit 10,4 Millionen Dollar an Grundgehalt verdient. Eine Entlassung schafft nun rund neun Millionen Dollar an Cap Space.