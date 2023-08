Nach Feuerkatastrophe: Star-Quarterback gründet Hawaii-Hilfe

In der vergangenen Woche zerstörten Waldbrände die Stadt Lahaina auf der Insel Hawaii und kosteten mindestens 99 Menschen das Leben. Die Suche nach Vermissten dauert weiterhin an.

Tua Tagovailoa, seines Zeichens Quarterback der Miami Dolphins , ist gebürtiger Hawaiianer und hat in diesem Zuge eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

„Nach den Waldbränden auf Maui braucht uns unsere Gemeinschaft mehr denn je“, schrieb der Spielmacher in den sozialen Netzwerken: „Lasst uns, mit der Stärke der Ohana (die hawaiianische Familie, Anm.d.Red.) und den tief verwurzelten Werten von Aloha, denen helfen, die in Not sind. 100 Prozent der Spenden kommen direkt den Betroffenen auf Hawaii zugute“, formulierte Tagovailoa.