Nach Flutkatastrophe: Skisprung-Star hilft bei Aufräumarbeiten

Flut-Drama: Skisprung-Star packt an

Überschwemmungen haben in den vergangenen Tagen schwere Schäden in ganz Slowenien hinterlassen. An der Skisprunganlage in Menges beteiligt sich auch ein prominenter Athlet an den Aufräumarbeiten.

Anze Lanisek hilft in seiner Heimat, um die Schäden der Überschwemmungen zu beseitigen

© IMAGO/GEPA pictures