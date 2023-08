Tödlicher Autounfall: Ex-NFL-Star Henry Ruggs muss ins Gefängnis

Entscheidung in den USA. Der ehemalige NFL-Profi Henry Ruggs III wurde nach seiner Beteiligung an einem tödlichen Unfall zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der 24-Jährige wurde in einem Gerichtssaal in Las Vegas schuldig gesprochen, er muss mindestens drei, im Höchstfall zehn Jahre ins Gefängnis.