NFL: Raiders-Star Ruggs bekennt sich nach Autounfall schuldig - hohe Gefängnisstrafe droht

Der ehemalige Wide Receiver der Las Vegas Raiders hat nach einem tödlichen Autounfall 2021 auf eine Anhörung vor Gericht verzichtet und sich stattdessen in zwei Anklagepunkten schuldig bekannt. Das gab die Bezirksstaatsanwaltschaft offiziell bekannt. Der 24 Jahre alte Ruggs machte sich demnach der fahrlässigen Tötung sowie Trunkenheit am Steuer schuldig.

Die Hintergründe: Am 2. November 2021 kam es in den Morgenstunden zu einer tödlichen Tragödie. Der damals noch aktive NFL-Star war betrunken mit bis zu 250 km/h durch Las Vegas gerast und schließlich in das Heck eines Toyotas gekracht.