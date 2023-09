Nach Debakel: Broncos-Trainer legt sich mit Reporter an

Die Denver Broncos haben eine historische Niederlage einstecken müssen. Bei der 20:70-Pleite gegen die Miami Dolphins kassierten sie so viele Punkte wie noch nie zuvor in ihrer Franchise-Geschichte.

„Das war natürlich peinlich... Mir fehlen die Worte“, sagte der Head Coach der Broncos, Sean Payton, auf der Pressekonferenz nach der Partie und fügte an: „Ab und zu bekommt man in der NFL einen Tritt in den Hintern, aber das war anders.“