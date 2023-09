NFL: "Ekelhaft!" Jets-Legende zerreißt Rodgers-Ersatz! Super-GAU statt Super Bowl?

Es hätte alles so schön sein können: NFL-Superstar Aaron Rodgers kommt nach New York, dominiert mit seinem neuen Super-Team im Big Apple die Liga und führt es zum Sieg im Super Bowl.

Dieser Traum lebte genau vier Snaps – dann riss sich Rodgers beim Saisonstart direkt die Achillessehne. Zwei Spiele später heißt die Realität bei den New York Jets: Super-GAU statt Super Bowl.

Beim 10:15 gegen die New England Patriots kassierte das Team die zweite Niederlage in Serie, zerfleischte sich währenddessen selbst – und Rodgers-Ersatz Zach Wilson wird von einer Legende förmlich in der Luft zerrissen.

„Ich habe absolut nichts Positives gesehen. Es war schrecklich“, pestete Hall of Famer Joe Namath nach der Patriots-Pleite in der „Michael Kay Show“ beim ESPN Radio New York.

Legende zerreißt Wilson: „Das ist ekelhaft!“

Wie aus Jets-Sicht zu befürchten war, erlebte der 24-jährige Quarterback bei schlechtem Wetter gegen die Patriots von Trainer-Legende Bill Belichick (15 Siege in Serie gegen die Jets) einen brutalen Tag.

Schlechte 18 seiner 36 Pässe brachte der Quarterback an den Mann, brachte gerade einen vernünftigen Drive zustande (im 4. Viertel) und kassierte drei Sacks, darunter sogar einen Safety.

Vor allem sein erster, wohlgemerkt freiwilliger, Besuch am Boden erzürnte Legende Namath über die Maßen. Weil Wilson runterging, ohne berührt worden zu sein, schimpfte der ehemalige Jets-QB: „Du setzt sich hin??? Du gehst einfach sofort runter? Was ist los? Ich dachte, du versuchst, zu gewinnen und ein Play zu machen. Aber du kneifst einfach? Was ist hier los? Das ist ekelhaft!“

Namath, der von 1965 bis 1976 für die Jets spielte und sie als MVP zum Sieg im Super Bowl III (Saison 1969) führte, leidet sichtlich unter dem Zustand seiner Ex-Franchise.

„Ich habe die Nase voll von Zach Wilson“

Verantwortlich dafür sieht er nicht Rodgers‘ bittere Verletzung, sondern grundsätzliche Fehler, für die er Headcoach Robert Saleh und General Manager Joe Douglas verantwortlich macht.

„Sie suchen die falschen Spieler aus. Sie machen beim Coaching keinen guten Job, das ist offensichtlich! Man muss doch nur hinschauen und sieht, dass es drunter und drüber geht. Es ist verrückt!“, lautet seine Generalabrechnung mit der Jets: „Sie müssen eine Menge Leute loswerden und neue holen. Von ganz oben bis ganz unten.

Ganz oben und im Feuer steht momentan aber Quarterback Wilson. Die Verletzung des viermaligen MVP Rodgers ermöglichte ihm in einem ansonsten stark besetzten Team erneut die Chance – doch der Youngster entlarvt sich immer mehr als Draft-Flop. 2021 schlugen die Jets mit dem 2. Pick bei Wilson zu – vor heutigen Superstars wie Ja‘Marr Chase, Jaylen Waddle, Amon-Ra St. Brown oder Micah Parsons.

Gegen die Patriots produzierte Wilson in den ersten neun Ballbesitzen ganze drei Punkte, auch seine anderen Zahlen sind verheerend: Mit einer Passquote von 52,4 Prozent Quarterback-Rating 27,0 beides schlechteste Werte seiner Karriere. Unter allen Quarterbacks seit 2021 hat Wilson mit 34,5 sogar das schlechteste QBR.

„Ich würde ihn nicht behalten. Ich habe die Nase voll von Zach Wilson“, fordert Namath deshalb auch einen Trade des Draft-Flops.

NFL-Team zerfleischt sich selbst

Zumal es auch innerhalb des Teams gewaltig rumort – was auch mit dem schwachen Quarterback zu tun hat.

Bei der Patriots-Pleite waren im TV entlarvende Bilder zu sehen, als sowohl Running Back Michael Carter als auch Receiver Garrett Wilson lautstark mit den Coaches stritten. Der Top-Passfänger legte sich zudem auch mit seinem Quarterback an.

Schon letztes Jahr gab es rund um den Regisseur Riesenwirbel, nachdem er sich (ebenfalls nach einer Pleite gegen die Patriots) für nicht verantwortlich erklärt hatte.

Nachdem seine Offense ganze 103 Yards im gesamten Spiel geschafft hatte, davon mickrige 2 in der gesamten 2. Halbzeit, wurde Wilson gefragt, ob er nicht das Gefühl habe, seine Teamkollegen, vor allem die Defense (die stark performte und die Jets im Spiel hielt), im Stich gelassen zu haben. Seine Antwort? Ein trockenes „Nein“.

Trainer mit erstaunlichem Lob: „.. dann sieht er fantastisch aus“

Trotz aller offensichtlichen Probleme verteidigt Coach Saleh seinen Quarterback aktuell entschieden. „Man wirft Leute nicht einfach weg. Er ist nicht der Grund, dass wir verloren haben“, meinte er nach der Niederlage gegen New England.

Stattdessen verkündete New Yorks Cheftrainer erstaunliche Fortschritte, die er ausgemacht haben wollte bei dem Quarterback, den er in der vergangenen Saison selbst gleich zweimal auf die Bank degradiert hatte.

„Er ist ein junger Mann, der sich sehr verbessert hat. Er ist viel selbstbewusster, wirft viel präziser, gibt mehr Kommandos im Huddle“, berichtete Saleh: „Am Samstag hätte es besser sein können, aber er ist besser in der Pocket und dabei, seine Anspielstationen durchzugehen. Und wenn das Timing stimmt, dann sieht er fantastisch aus.“