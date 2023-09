NFL: Rodgers-Schock bestätigt!

Rodgers war erst im Sommer von den Green Bay Packers zu den Jets getradet worden. Bei seinem Debüt in der Nacht zu Dienstag verletzte er sich direkt bei seinem vierten Snap und humpelte vom Feld. Bei einem Sack von Bills-Linebacker Leonard Floyd kam der viermalige MVP zu Fall, verletzte sich an seinem linken Fuß und musste von zwei Betreuern begleitet vom Feld und in das medizinische Zelt am Seitenrand gebracht werden.