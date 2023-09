NFL-Hype um Swift & Kelce: Fans mit irrer Popcorn-Theorie

Diese immer weniger verheimlichte Romanze hält NFL- und Popmusik-Fans gleichermaßen in Atem.

Nach der sich abzeichnenden Liebe zwischen Taylor Swift und Travis Kelce von den Kansas City Chiefs ist nun eine Popcorn-Maschine in den Fokus geraten.

Was hinter der irren Story steckt? Die Sängerin, die den Tight End offenbar seit einiger Zeit datet und beim ungefährdeten Sieg von dessen Franchise gegen die Chicago Bears (41:10) auf der Tribüne an der Seite von Kelces Mutter mitfieberte, soll auf kuriosem Weg ungesehen vom VIP-Bereich in den Kabinengang zu ihrem ihrem Herzblatt gelangt sein.

Wie US-Medien mit Verweis auf Theorien im Netz berichten, dürfte Swift dabei in einem gigantischen Popcorn-Automaten gesteckt haben.

Durch diesen Tarnungstrick soll die 33-Jährige so den tausende Fans aus dem Weg gegangen sein, die vor dem Ausgang der VIP-Suiten Ausschau nach dem Pop-Sternchen hielten.

In Fankreisen wurde in diesem Zusammenhang darüber spekuliert, dass der Automat von einem Polizeibeamten bewacht worden war, das Popcorn sich überdies auf und nicht in der Maschine befunden habe.

Kelce-Boom bei Social Media - Trikot-Verkäufe explodieren

So oder so: Seit dem Hype um seine Person und die Sängerin erlebt Kelce in den vergangenen Tagen einen Boom auf seinen Social-Media-Kanälen um mehr als 300.000 Follower (nunmehr 3,1 Millionen auf Instagram, 965.000 auf X, ehemals Twitter).

Auch die Nachfrage nach Trikots des zweimaligen Super-Bowl-Siegers explodierten: So berichtete TMZ Sports mit Verweis auf den Merchandise-Händler Fanatics, dass die Verkäufe von Kelces Chiefs-Jersey mit der Nummer 87 um mehr als 400 Prozent gestiegen seien.