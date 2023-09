NFL: Rekord-Vertrag für 49ers-Star

Die San Francisco 49ers haben Star-Verteidiger Nick Bosa kurz vor ihrem ersten Saisonspiel in der NFL mit einem Rekordvertrag ausgestattet. Das verkündete die Franchise am Mittwoch.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der 25-Jährige Defensive End in den kommenden fünf Jahren 170 Millionen Dollar erhalten.

49ers glücklich über Bosa-Rückkehr

Deswegen weigerte er sich an der Vorbereitung des Teams teilzunehmen. „Nachdem wir das Wochenende hinter uns gebracht hatten, wurde mir klar, dass wir nicht mit ihm spielen würden“, erklärte Head Coach Kyle Shanahan und ergänzte, „ich glaube, unser Team war bereit, ohne ihn zu spielen, und das war unsere Einstellung, und es war ein toller Bonus, als wir das erfuhren, als wir hierher kamen. Also freuen wir uns natürlich sehr darüber.“

"Es gibt den Gewinner und 31 Verlierer - und ich will gewinnen!"

Auch beim Team ist die Freude über seine Rückkehr groß. „Ihr hättet mich vorhin schreien sehen sollen. Ich bin mir sicher, dass jeder weiß, wie er das Leben von allen leichter macht, nicht nur von mir. Einer der dominantesten Defensivspieler der Liga zu sein, sowohl im Lauf- als auch im Passspiel, einfach der kompletteste Spieler an der Bande, macht vieles einfacher“, schilderte Linebacker Fred Warner.

Bosa ist der amtierende Defensive Player of the Year. Der 25-Jährige, dessen älterer Bruder Joey für die Los Angeles Chargers spielt, führte dabei die Liga mit 18,5 Sacks an.