NFL-Topstar nach verstörenden Vorfällen offenbar entlassen

Wie ESPN-Reporter Adam Schefter berichtet, entlassen die Las Vegas Raiders den Defensive End, der 2015 an der Seite von Tom Brady mit den New England Patriots den Super Bowl gewonnen hatte.

Jones war am Freitag in Las Vegas zwischenzeitlich festgenommen worden, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht, wurde der 33-Jährige ins Clark County Detention Center gebracht.

Festgesetzt wurde Jones wegen des Verstoßes gegen eine vorübergehende Schutzanordnung wegen häuslicher Gewalt. Die Szenerie erinnerte an ähnliche Vorfälle um Jones‘ ebenfalls berühmten Bruder, den UFC-Topstar Jon Jones.

Chandler Jones: Las Vegas Raiders in Sorge

Die Raiders hatten Jones‘ Verhaftung mit einem merklich besorgten Statement kommentiert: „Wir hoffen, dass Chandler Jones die Hilfe erhält, die er braucht. Er, seine Familie und alle Beteiligten sind in unseren Gedanken.“

Gegen eine Kaution von 15.000 Dollar wurde Jones am Freitagabend wieder auf freien Fuß entlassen, muss aber am 4. Dezember wieder vor Gericht erscheinen. Die neuesten Entwicklungen sind das jüngste Kapitel einer verstörenden Geschichte.

Jones hat in der laufenden Spielzeit noch nicht für die Franchise gespielt und war seit Mai nicht mehr beim Team.

Der 33-Jährige hatte zuletzt in den Sozialen Medien heftig gegen das Team, den Eigentümer, den General Manager Dave Ziegler und den Trainer Josh McDaniels geschossen und war von der Franchise auf die Krankenliste gesetzt worden. Am Montag hatte Jones dann mitgeteilt, dass er gegen seinen Willen von der Feuerwehr ins Krankenhaus und später in eine psychiatrische Anstalt gebracht worden sei.