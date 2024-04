NFL: Zwei deutsche Talente erfüllen sich Traum

Die NFL ist um zwei deutsche Spieler reicher geworden. Nachdem Brandon Coleman in der dritten Runde von den Washington Commanders gedraftet worden war , erhielten seine Landsleute Julius Welschof und Nouredin Nouili am Samstag den erlösenden Anruf.

Im Gegensatz zu Coleman wurden die beiden allerdings in keiner der sieben Runden gedraftet, sondern erhielten erst im Anschluss einen Anruf von einem der 32 Teams. Welschof unterschrieb bei den Pittsburgh Steelers, während Nouili von den New Orleans Saints einen Vertrag bekommen hat.

Welschof mit harter Konkurrenz

Der aus Miesbach stammende Welschof spielte bei den Rosenheim Rebels und Munich Cowboys, ehe er 2018 an die University of Michigan ging. Dort spielte er fünf Jahre lang unter dem legendären Trainer Jim Harbaugh, der nun zu den Los Angeles Chargers gewechselt ist.

In der abgelaufenen Saison spielte der Defensive End allerdings für die Charlotte 49ers. Dort stand er jedoch nur vier Partien auf dem Feld, denn der 27-Jährige fiel danach wegen eines angebrochenen Schulterblatts die restliche Spielzeit aus. Bei den Steelers kämpft er nun um einen Kaderplatz - und hat dabei hochkarätige Konkurrenz. Schließlich spielen in der Defensive Line zahlreiche Top-Spieler wie T.J. Watt und Cameron Heyward.

Deutsches NFL-Talent mit historischer Performance

Doch der gebürtige Frankfurter hat in seiner Karriere bereits bewiesen, dass er sich durchbeißen kann. Nachdem er seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hatte, ging er mit 17 Jahren für ein Austauschjahr an die Norris High School.