NFL: Spektakulärer Trade! Mecole Hardman kehrt zu den Kansas City Chiefs zurück

Mecole Hardman kehrt nach nur fünf Einsätzen für die New York Jets zu den Kansas City Chiefs zurück. Der amtierende Super Bowl-Sieger schickt im Gegenzug einen Sechst- und Siebtrunden-Pick für den NFL Draft 2025 nach New York.

Hardman wurde 2019 in der zweiten Runde des Drafts von Kansas City ausgewählt und spielte daraufhin vier Saisons für die Chiefs. In dieser Zeitspanne war der Wide Receiver an zwei Super Bowl-Siegen beteiligt und erzielte 20 Touchdowns in der regulären Saison.

Kein Erfolg in New York

Die New York Jets verpflichteten Hardman in der Sommerpause und statteten ihn mit einem Einjahresvertrag in Höhe von vier Millionen Dollar aus. Das Engagement erwies sich jedoch als absolutes Missverständnis.

In fünf Einsätzen für die Jets war Hardman lediglich an 28 offensiven Spielzügen beteiligt und konnte dabei nur einen Ball fangen. In Woche fünf wurde der zweimalige Super Bowl-Gewinner nicht einmal mehr für den aktiven Kader der Jets berufen.

Dementsprechend frustriert zeigte sich Hardman zuletzt in einem Interview mit ESPN. „Ich bin wahrscheinlich der beste Spieler der Liga im freien Raum. Vielleicht sehen die Trainer aber etwas anderes“, behauptete Hardman.