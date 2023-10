NFL-Hammer: Eagles verpflichten Star-Receiver

Überraschende Personalie in der NFL! Der siebenmalige Pro-Bowler Julio Jones schließt sich den Philadelphia Eagles an. Damit reagierte das Team aus Pennsylvania auf die Personalnot auf der Wide-Receiver-Position. Nur vier gesunde Spieler waren zuvor auf dieser Position Bestandteil des aktiven Kaders.

Der inzwischen 34 Jahre alte Passempfänger gilt aufgrund seiner herausragenden Statistiken schon jetzt als Anwärter auf die Aufnahme in die Hall of Fame. Mit 13.629 Receiving Yards steht er in dieser Wertung an der Spitze der noch aktiven Spieler. Insgesamt konnten nur 15 Wide Receiver in ihrer Karriere mehr Yards erzielen. Fangen musste Jones dafür 903 Pässe, von denen 63 zu einem Touchdown führten.