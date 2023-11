Nach fünf Jahren Sperre: Dallas Cowboys holen Star-Receiver Bryant zurück in die NFL

Die Cowboys holen sich Verstärkung! Ausgerechnet Ex-Steeler Martavis Bryant wird Dallas‘ Receiving-Core um Star-Wideout CeeDee Lamb (824 Yards) verstärken. Das verkündete die Franchise am Dienstag. Für den inzwischen 31-Jährigen ist es ein NFL-Comeback nach knapp fünf Jahren, die er von der Liga gesperrt worden war.

2018 hatte Bryant bei den Raiders zum wiederholten Male gegen die ligainternen Drogenmissbrauchsrichtlinien verstoßen und war deswegen auf unbestimmte Zeit gesperrt worden. Die Sperre wurde nun jedoch von NFL-Commissioner Roger Goodell aufgehoben.

Am Dienstag absolvierte Bryant ein Tryout bei den Cowboys, bei dem er offenbar überzeugt haben muss. Im Radiointerview mit 105.3FM The Fan hatte Cowboys-Geschäftsführer Stephen Jones Bryant im Vorfeld des Probetrainings als einen „großen, starken und schnellen Receiver, den wir uns auf jeden Fall ansehen werden“ bezeichnet.

Bryant lieferte bei den Steelers auf dem Feld ab - neben dem Feld sorgte er jedoch für Ärger

Seine erfolgreichste Zeit hatte Bryant von 2014 bis 2017 bei den Steelers. Dort sorgte er auf dem Feld mit atemberaubenden Highlight-Catches für Aufsehen, neben dem Feld sorgte er jedoch mit Drogen-Eskapaden für Ärger. So wurde er zunächst für die Saison 2016 gesperrt, nachdem er in der Vorsaison, in der er die letzten vier Spiele ebenfalls gesperrt verpasste, auf starke 765 Yards und sechs Touchdowns gekommen war.

„Es ist kein Party-Problem. Es ist eine Depression und er muss sich darum kümmern. Das schmerzt. Er ist 24 Jahre alt und muss wieder in die Spur kommen, was auch immer es ist“, hatte sein damaliger Agent Brian Fettner der USA Today berichtet.

Bryant hielt sich in der XFL und CFL fit - „Wäre überraschend, wenn er sofort Wirkung zeigen würde“

Wegen seiner NFL-Sperre war Bryant in der kanadischen CFL und amerikanischen XFL aktiv gewesen - nun erhält er dank seiner Begnadigung eine weitere Chance in der NFL. Bei den Cowboys erwartet man Bryant zunächst im Practice Squad, bevor er in einigen Wochen zum Team stoßen soll.