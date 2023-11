NFL: TV-Hammer! Neue Raab-Show vor Super Bowl

Neues TV-Format für die deutschen Football -Fans. Wie RTL bekanntgab, wird es am Tag des Super Bowls eine von Stefan Raab initiierte Football-Show geben. Genauer gesagt heißt das Format „American Ice Football“.

Demnach steigt am 11. Februar 2024 ab 20.15 Uhr in der Mannheimer SAP Arena die Live-Show. Im Anschluss soll das „größte Public Viewing Deutschlands zum Super Bowl“ stattfinden.

Worum geht es? 30 Prominente aus Deutschland spielen auf dem Eis Football – in „profillosen Bowlingschuhen und Footballschutzbekleidung“. Welche Stars um Touchdowns auf dem „härtesten Spielfeld der Welt“ kämpfen, ist noch nicht bekannt.

"Steinchen in meinem Schuhwerk": Pickens-Eskapade lässt Tomlin kalt

"Steinchen in meinem Schuhwerk": Pickens-Eskapade lässt Tomlin kalt

In Anlehnung an den später in der Nacht stattfindenden Super Bowl soll es zudem eine Halftime Show geben. Moderiert wird das Event von Elton.