NFL: Unterarmbruch bei Eagles-Star - Hurts muss auf beliebte Anspielstation verzichten

Die Philadelphia Eagles sind laut ihr Bilanz (8 - 1) das beste Team in der NFL. Im Spitzenspiel gegen die Dallas Cowboys (28:23-Sieg) wusste die Mannschaft um Quarterback Jalen Hurts (207 Yards, 2 TDs) und Wide Receiver A.J. Brown (66 Yards, TD) erneut zu überzeugen - muss nun jedoch einen herben Rückschlag verkraften.

Am Montag sollen weitere MRT-Untersuchungen durchgeführt werden, um die Schwere der Verletzung zu ermitteln. Gegen die Cowboys hatte Goedert drei Pässe für 50 Yards Raumgewinn gefangen, ehe er im dritten Viertel nach einem Tackle von Cowboys-Safety Markquese verletzt vom Feld musste.

Bei einem Catch über 28 Yards Raumgewinn war Goedert von Bell im Zuge des Tacklings am rechten Arm festgehalten worden, auf dem der Safety in der Folge mit seinem ganzen Körpergewicht landete.

NFL: Wie ersetzen die Eagles Goedert?

Für Hurts war Goedert in der bisherigen Saison nach dem Receiver-Duo aus Brown (1005 Yards) und DeVonta Smith (533 Yards) die drittwichtigste Anspiel-Station, fing 38 Pässe für 410 Yards.

Sein Backup Jack Stoll kommt im bisherigen Saisonverlauf lediglich auf zwei Catches - so einfach ersetzbar ist Goedert für die Eagles also nicht. Ansonsten haben die Eagles mit Grant Calcaterra und Albert Okwuegbunam noch zwei weitere Tight Ends im Kader, die in dieser Spielzeit jedoch noch keine wirkliche Verwendung im Passing Game fanden.