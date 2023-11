NFL: Eagles mit Drama-Sieg gegen Cowboys

Quarterback Jalen Hurts hat die Philadelphia Eagles in der NFL mit zwei Touchdown-Pässen zu einem hart erkämpften 28:23-Erfolg über die Dallas Cowboys geführt. Sieggarant war aber die starke Defensive, die Cowboys-Star Dak Prescott in den letzten Sekunden mit vereinten Kräften aufhielt.

"Was war das bitte für eine starke Abwehr?", sagte Hurts nach dem Zittersieg. Der 25-Jährige brachte 17 seiner 23 Pässe an den Mann und erzielte dabei 207 Yards Raumgewinn. "Unsere Defense hat heute ein verdammt gutes Spiel gemacht. Es gab einige Widerstände, aber am Ende zählt nur der Sieg", sagte Hurts, der nach einem harten Sack im zweiten Viertel humpelte, aber weitermachte.