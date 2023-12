NFL: Eagles mit Last-Minute-Fiasko! Spektakulärer Touchdown bei Seahawks-Coup

Damit muss der Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Saison den ersten Platz in der NFC East an die rivalisierten Dallas Cowboys übergeben (beide 10-4).

„Das fühlt sich so gut an. Es ist lange her“, sagte Lock, der erneut für den an der Leiste verletzten Geno Smith eingesprungen war, im Anschluss. Der einstige Quarterback der Denver Broncos hatte zuletzt am 12. Dezember 2020 sein Team als Starter zu einem Sieg geführt, er bezwang mit den Broncos die Carolina Panthers mit 32:27.