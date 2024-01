Nach Playoff-Fiasko: NFL-Superstar Kelce macht Schluss!

Auf einen herausragenden Start in die Saison fielen die Eagles aber schon gegen Ende der regulären Saison in ein Form-Loch und schieden letztlich in der ersten Playoff-Runde gegen Underdog Tampa Bay aus.

Kelce spielte 13 Saison für die Eagles

Der 36-Jährige bestritt in seiner Karriere 193 Spiele in der regulären Saison und zwölf in der Postseason. Unter anderem stand er für die Eagles im Super Bowl von 2017 in der Startformation, als Philadelphia die New England Patriots mit 41:33 besiegte und damit den einzigen Super-Bowl-Triumph der Franchise-Historie feierte.