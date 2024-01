NFL-Playoffs: Bills schlagen Steelers nach Allen-Gala - Fiasko für Eagles, St. Brown nun gegen Ex-Brady-Team

Auch der Schneesturm konnte Rekord-Quarterback Josh Allen nicht stoppen: Dank ihres erneut überragenden Spielmachers zogen die Buffalo Bills ins Playoffs-Viertelfinale der NFL ein - mit einem Tag Verspätung wegen des Wetterchaos im US-Bundesstaat New York.

Auf den Rängen mussten sich die Zuschauer noch durch den Schnee kämpfen, als Allen und Co. auf dem mühsam freigeräumten Spielfeld die Pittsburgh Steelers in der Wild-Card-Runde mit 31:17 bezwangen.

Quarterback Allen war bei Temperaturen um minus acht Grad mit vier Touchdowns wieder der Matchwinner: Dreimal führten seine Pässe zu Punkten, zudem lief er selbst über 52 Yards in die Endzone.

NFL-Rekord für Allen

Damit baute der 27-Jährige seinen NFL-Rekord aus: Bereits zum zwölften Mal in dieser Saison verbuchte er mindestens einen Touchdown durch die Luft und am Boden. Das Spiel war wegen des Schneesturms um einen Tag verschoben worden.

In der nächsten Runde kommt es zum erneuten Playoff-Duell der Star-Quarterbacks mit Patrick Mahomes und dem Titelverteidiger Kansas City Chiefs. Für Mahomes wird es das erste Playoff-Auswärtsspiel seiner Karriere.

"Dieser Kerl ist so gut, wie es nur geht“

"Dieser Kerl ist so gut, wie es nur geht“

„Es wird eine starke Mannschaftsleistung brauchen“, sagte Allen. „Ich bin so stolz auf dieses Team. Wir haben so hart gekämpft, es in die Playoffs zu schaffen.“