Zweites NFL-Gastspiel in München: Carolina Panthers kommen

Das erste Team für das zweite NFL-Gastspiel in München steht fest: Wie die US-Football-Profiliga am Donnerstag mitteilte, werden die Carolina Panthers im Rahmen der "NFL International Games" eines ihrer Hauptrundenspiele der Saison 2024/25 in der bayerischen Landeshauptstadt austragen. Den Termin und den Gegner gibt die NFL bei der Veröffentlichung des Spielplans im Frühjahr bekannt.

Nachdem in Frankfurt im Vorjahr in den Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes der Super-Bowl-Sieger aufgeschlagen war, spielt in München im Herbst das schwächste Team dieser Saison. In der am vergangenen Sonntag abgeschlossenen Hauptrunde gewann Carolina nur zwei von 17 Spielen.