Amerika trauert um eine unvollendete NFL-Legende

Die Los Angeles Chargers aus der NFL trauern um ihren ehemaligen General Manager A.J. Smith, der am Sonntag im Alter von 75 Jahren gestorben ist.

„A.J. hat jeden um ihn herum mit einem einzigartigen Fokus und einer Intensität besser gemacht, die unsere Organisation verbessert hat“, sagte Chargers-Besitzer Dean Spanos in einer Erklärung. Smith wurde auch als „Architekt eines der größten Kapitel in der Geschichte der Franchise“ bezeichnet.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Smith startet NFL-Karriere bei den Giants

Smith begann 1977 in der NFL als Scout bei den New York Giants zu arbeiten. Erst als er 1986 zu den Buffalo Bills kam, begann seine Karriere als Manager. Er begann dort als Scout und stieg 1993 zum Director of Pro Personnel auf.