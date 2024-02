Nach Schüssen bei Super-Bowl-Parade: Swift spendet großzügig

Pop-Superstar Taylor Swift hat am Freitag 100.000 Dollar an die Familie des Todesopfers der Super-Bowl-Parade der Kansas City Chiefs gespendet. Bei der Siegesfeier wurde eine Person getötet, 22 Menschen, darunter mehrere Kinder, wurden verletzt. Am Vortag war eine Spendenseite eingerichtet worden, um 75.000 Dollar für die Hinterbliebenen von Elizabeth Lopez-Galvan zu sammeln.