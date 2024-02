Nur noch vier: Mahomes jagt Tom Brady

Auf der Jagd nach Tom Brady - Superstar-Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs ist beim 58. Super Bowl in einen erlesenen Spielerkreis aufgestiegen. Nur sieben Quarterbacks in der NFL-Geschichte haben drei oder mehr Titel gewonnen - angeführt von Brady, der sich mit den New England Patriots (6) bzw. den Tampa Bay Buccaneers (1) insgesamt sieben Ringe an die Finger steckte.