NFL: Purdy vor Super Bowl motiviert - Gott hilft ihm im Chaos

Quarterback Brock Purdy (24) von den San Francisco 49ers vertraut im Super Bowl in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr MEZ/RTL und DAZN) auch auf himmlischen Beistand.

Er bete oft während der Spiele, um sich zu beruhigen, verriet Purdy vor dem NFL -Showdown gegen die Kansas City Chiefs. „Dabei geht es nicht um: ‚Gott, können wir hier gewinnen?‘ oder ‚Gott, können wir etwas Erstaunliches tun?‘“, sagte Purdy: „Es ist eher ein Versuch, in all dem Chaos Frieden zu finden.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

NFL-Star Purdy mit ehrlicher Selbsteinschätzung

Das Duell mit Superstar Patrick Mahomes von den Chiefs, der seinen dritten Titel gewinnen kann, geht Purdy voller Selbstvertrauen an. „Ich mache keine verrückten, auffälligen Spielzüge wie andere Spieler in der Liga“, sagte er: „Aber am Ende des Tages geht es darum, zu gewinnen - und ich habe das Gefühl, dass ich das gut kann.“