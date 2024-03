Arroganz-Anfall? NFL-Legende lässt aufhorchen

In einem Gespräch mit seiner Frau Erica, das sowohl die Rams als auch Donald selbst geteilt haben, antwortet er auf die Frage seiner Frau, ob er der beste Defensive Spieler aller Zeiten sei, ganz selbstbewusst: „Ich glaube in meiner Ära bin ich definitiv der Beste.“

Er wisse, dass die Zeiten andere gewesen seien und viele auch eine andere Meinung hätten. Trotzdem sehe er sich vorne. „Es gab viele gute Spieler, zu denen ich aufgeschaut habe, wie Ray Lewis, der in seiner Zeit definitiv der Beste war. Es waren aber auch andere Zeiten, die man kaum vergleichen kann, weil sich das Spiel so verändert hat.

NFL: Donald sammelt zahlreiche Auszeichnungen

In seinen zehn Jahren in der NFL wurde Donald jede Saison in den Pro Bowl und achtmal in das beste Team der Spielzeit gewählt. Neben seinem Titel als Rookie of the Year wurde er auch dreimal Defensivspieler des Jahres.