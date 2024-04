NFL-Draft: Deutscher Brandon Coleman in Runde drei ausgewählt

In diesem Moment hat sich ein großer Traum erfüllt! Beim NFL-Draft wurde mit Brandon Coleman an Tag zwei ein Deutscher ausgewählt. In der dritten Runde pickten die Washington Commanders den Quarterback-Beschützer an Position 67. Coleman wird in Zukunft also Nummer-2-Pick Jayden Daniels beschützen.

Coleman konnte sein Glück nicht fassen, als er angerufen wurde und ihm die Franchise die frohe Kunde mitteilte. Er fing sofort an zu weinen. Den Abend verbrachte er mit seiner Familie und Freunden. Sie jubelten und freuten sich für den 23-Jährigen. Im Anschluss daran war er im Interview mit RTL „sprachlos und schockiert“.

Coleman: „Das wird großartig“

Coleman sagte: „Die Coaches sind megacool. Ich freue mich sehr, dass ich in Washington bin. Ich bin so dankbar, diese Chance zu erhalten. Ich werde das mit meiner Familie und ein paar Freunden aus Deutschland feiern - und dann geht es an die Arbeit. „Das wird großartig. Ich freue mich darauf, von diesen Talenten zu lernen.“

Der deutsch-amerikanische Offensive-Line-Spieler – seine Mutter ist Deutsche, sein Vater US-Amerikaner – verließ mit 15 Jahren Berlin, um sich in den USA für ein Basketball-Studium zu bewerden. Dann kam alles anders.

„Als mir klar wurde, dass sich der Prozess mehr zum Football entwickeln würde, habe ich meinen ursprünglich geplanten Weg, es in die NBA zu schaffen, nicht weiterverfolgt“, wird er auf der Homepage seineses College Teams, den TCU Horned Frogs zitiert.

Erfolge bei den Horned Frogs

An der Texas Christian University in Fort Worth - im Einzugsgebiet von Dallas - schwang sich der O-Liner bei den Horned Frogs bereits in seiner zweiten Saison zum Starter auf. 2022 stand er mit dem Team sogar im Finale der College-Football-Playoffs. In der zurückliegenden Saison fungierte er zudem als Kapitän.

Beeindruckende Überzeugungsarbeit hatte er auch beim Scouting Combine Anfang März geleistet. Den 40-Yard-Dash absolvierte er in 4,9 Sekunden – die fünftbeste Zeit aller Offensive Linemen in diesem Jahr. Zu überzeugen wusste er unter anderem auch in Hoch- und Weitsprung.