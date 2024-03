NFL: Star-Spieler entlassen! Chargers müssen Wide Receiver ziehen lassen

Damit trennen sich die Wege nach sieben Jahren. Die Chargers hatten Williams 2017 in der ersten Runde gedraftet. Dabei entpuppte sich der Pick als Volltreffer, denn der 29-Jährige entwickelte sich zu einer verlässlichen Alternative neben Keenan Allen.

In der vergangenen Saison riss sich Williams jedoch in der dritten Partie das Kreuzband und fiel somit für die restliche Spielzeit aus.

Wegen Salary Cap: Chargers entlassen Star-Spieler

Eine Trennung hatte sich bereits in den vergangenen Tagen angedeutet. Der Grund dafür ist der gültige Salary Cap in der Liga. Zum Start des neuen Liga-Jahres am Mittwoch um 21 Uhr deutscher Zeit müssen sich alle Teams innerhalb des gültigen Gehaltsvolumens befinden.