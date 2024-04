Caleb Williams: Diese Juwel spaltet die NFL schon vor dem Draft

NFL-Wechsel nach Chicago ein offenes Geheimnis

Dass der 22-Jährige als Erster im NFL-Draft ausgewählt wird, ist so gut wie sicher. Denn die Chicago Bears, die den ersten Pick haben, bekundeten bereits ihr Interesse an Williams. Sie erhielten den ersten Pick der Carolina Panthers durch einen Trade im vergangenen Jahr und stehen vor einer Neuausrichtung ihrer Franchise mit Caleb Williams als Schlüsselspieler.

Justin Fields, der bisherige Quarterback der Bears, wurde in der Offseason an die Pittsburgh Steelers abgegeben. Im Rahmen der Vorbereitungen für den Draft lieferte Williams bei seinem Pro Day eine beeindruckende Vorstellung ab und überzeugte damit die Entscheidungsträger der Bears.

Auch Williams selbst sprach bereits über Chicago. Im The Pivot Podcast sagte er: „Ich will 20 Jahre lang an einem Ort spielen. Ich will einen Ort, der Football liebt. Das ist alles, was ich bis jetzt über Chicago gehört habe. Es klingt sehr aufregend.“