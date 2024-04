NFL: Draft-Kandidat stirbt mit 25 Jahren

„Das Footballprogramm der UAlbany ist zutiefst betrübt über den Tod des ehemaligen Studentenathleten Amitral ‚AJ‘ Simon heute Morgen“, teilte seine Schule in einer Erklärung, die auf X veröffentlicht wurde, am Mittwoch. Und weiter: „AJ war ein herausragender junger Mann und noch besserer Teamkollege während seiner Zeit an der UAlbany. Er war ein Vorbild sowohl auf als auch neben dem Spielfeld und diente in den letzten beiden Jahren als Eckpfeiler dieses Programms.“