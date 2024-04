NFL: Jets schicken offenbar Rodgers-Kontrahent Wilson weg

Zach Wilson hat offenbar ein neues Team! Wie der NFL -Insider Ian Rapoport via X vermeldete, einigten sich die New York Jets mit den Denver Broncos über einen Trade des jungen Quarterbacks. Beide Teams tauschten wohl zudem späte Picks im diesjährigen Draft.

Die Jets erhalten demnach den Sechstrundenpick (Nr. 203) der Broncos, Denver wiederum bekommt den New Yorker Siebtrundenpick (Nr. 256). Wilson wurde 2021 an der zweiten Stelle des Drafts von den Jets mit der Hoffnung ausgewählt, über die anschließenden Jahre hinweg der Franchise-Quarterback zu sein.

Denver Broncos: Wilson folgt auf Wilson

Der 24-Jährige enttäuschte allerdings, sodass sich die New Yorker Verantwortlichen bereits letztes Jahr zum Handeln zwangen. 2023 lotsten sie QB-Star Aaron Rodgers von den Green Bay Packers per Trade in die Metropole. In der vergangenen Saison verletzte sich der 40-Jährige jedoch direkt im ersten Spiel nach fünf Minuten und fiel den Rest der Spielzeit aufgrund eines Achillessehnenrisses aus.