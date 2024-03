NFL-Superstar verkündet neues Team: Russell Wilson geht in die AFC North

Russell Wilson schließt sich den Pittsburgh Steelers an. Der NFL-Quarterback bestätigte entsprechende Medienberichte selbst.

Wilson war in der vergangenen Saison als Spielmacher der Denver Broncos aktiv - die Franchise hatte allerdings vor kurzem mitgeteilt, dass sie sich von dem Spielmacher trennen werde. Wilson kam in seinem zweiten Jahr auf 3.070 Yards durch die Luft, 26 Touchdowns und brachte 66,4 Prozent seiner Würfe an den Mann.