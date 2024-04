NFL-Star bangt um das Leben seiner Tochter

Das sind schwere Zeiten für Tevin Coleman. Der NFL-Star hat zusammen mit seiner Frau auf Instagram ein Video veröffentlicht, das seine kranke Tochter im Krankenhaus zeigt. Die sechsjährige Nazaneen leidet an der seltenen Sichelzellenkrankheit und muss beatmet werden.

In dem Video ist zu sehen, wie Coleman mit seiner Frau Akilah und der süßen Tochter im Krankenhaus kuscheln. Nazaneen spielt sogar ein wenig Basketball, bevor sie wieder ans Beatmungsgerät muss.

„Es ist ein unerklärliches Gefühl, zu sehen, wie dein Kind buchstäblich darum kämpft zu atmen“, schreibt Akilah. „Es ist wirklich schwer für alle Eltern, so verletzlich und transparent zu sein, aber wir halten es für wichtig, weil wir so viele unserer Höhen und Erfolge teilen, dass es unaufrichtig und irreführend wäre, dies nicht zu teilen.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Auch Vater Coleman leidet unter Sichelzellenkrankheit

Bei der Sichelzellerkrankung handelt es sich um eine erbliche Erkrankung des roten Blutfarbstoffes, die sich in Schmerz-Episoden, Schädigung der inneren Organe, einer erhöhten Infektneigung äußern kann. Das kann zu einer stark verkürzten Lebenserwartung führen. Auch Tevin leidet unter dieser Krankheit und hat sie seiner Tochter höchstwahrscheinlich vererbt.

Bereits in seiner Jugend habe der Running Back die Krankheit selbst gespürt, oftmals habe er sein Training nicht beenden können. Nun kämpft also auch seine Tochter gegen die tückische Krankheit an. Zusätzlich zum Beatmungsgerät erhielt die Sechsjährige noch eine Bluttransfusion. Wenig später durfte die Kleine das Krankenhaus zusammen mit seinen Eltern verlassen.