Paukenschlag! NFL-Star offenbar zurück zu Ex-Team

NFL-Star: Rückkehr nach nur einem Jahr

Das Kuriose: Elliott wurde erst im März 2023 aus seinem lukrativen Vertrag von der Franchise aus Dallas entlassen, nachdem er seinen Stammplatz im Team zunehmend an Pollard verloren hatte. Der US-Amerikaner schloss sich daraufhin den New England Patriots an, bei denen er in einer Spielzeit 642 Yards und drei Touchdowns erzielte.