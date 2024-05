Prügelei im Club? Nächster Skandal um NFL-Raser

Nächster Offseason-Vorfall bei den Kansas City Chiefs - und wieder ist Rashee Rice derjenige, der für Ärger sorgt! Der Wide Receiver wird verdächtigt, zu Beginn der Woche einen Mann in einem Nachtclub in Dallas angegriffen und verletzt zu haben. Dies bestätigte die örtliche Polizei gegenüber den Dallas Morning News .

Demnach heißt es, dass die Beamten am frühen Montagmorgen zu dem Nachtclub gerufen worden seien. Der Mann wurde dem Bericht zufolge mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, darunter Schwellungen an einer Gesichtshälfte, in ein Krankenhaus gebracht. Wie die WFAA, eine weitere Tageszeitung aus Dallas, meldet, soll es sich um einen Fotografen handeln. Es ist nicht das erste Mal, dass Rice negativ auffällt.