NFL: Haftbefehl gegen Chiefs-Star erlassen

Denselben Anklagepunkten sieht sich auch Theodore Knox gegenüber. Der 21-Jährige war ebenfalls in den Unfall verwickelt. Die Polizei teilte mit, Rice und Knox seien nicht in Gewahrsam.

Rice stellte sich freiwillig der Polizei

Am Samstag wurde er noch von der Polizei gesucht , am Mittwoch stellte er sich freiwillig. NFL-Star Rashee Rice war nach einem Unfall am Wochenende von dem Unglücksort auf dem North Central Expressway geflüchtet und anschließend von der Polizei in der US-Stadt Dallas (Texas) gesucht worden.

Per Instagram-Story richtete sich der Wide Receiver der Kansas City Chiefs jetzt an die Öffentlichkeit: „Heute habe ich mich mit Ermittlern der Polizei von Dallas bezüglich des Unfalls vom Samstag getroffen. Ich übernehme die volle Verantwortung für meinen Teil dieser Angelegenheit und werde weiterhin mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten“, schrieb er dort.

Rice liefert sich ein illegales Straßenrennen

Vorangegangen war ein Unfall am frühen Samstagsnachmittag. Rice soll an einem illegalen Straßenrennen beteiligt gewesen sein. Wie ein Dashcam-Video eines unbeteiligten Autos zeigt, raste ein Lamborghini in einen anderen Wagen rein. Daraufhin verlor der Fahrer und eine ebenfalls rasende Chevrolet Corvette, die mutmaßlich von Rice gesteuert wurde, die Kontrolle. So verursachten sie den Unfall, in dem neben den Rasern noch vier weitere Autos beteiligt waren.