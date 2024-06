62,2 Millionen Dollar! Rekordgehalt für NFL-Star

Insgesamt sollen bis zu 62,2 Millionen Dollar möglich sein, nie strich ein Running Back mehr ein. Am Dienstagabend bestätigten 49ers den Deal, nähere Details wurde jedoch nicht genannt. „Seit seiner Ankunft hat er unsere Erwartungen übertroffen“, lobte ihn General Manager John Lynch in einem Statement und fügte hinzu: „Seine vielseitigen Fähigkeiten passen perfekt in unsere Offense.“ McCaffrey kam im Oktober 2022 per Trade von den Carolina Panthers.