NFL-Star mit Gastauftritt bei Taylor-Swift-Konzert

NFL -Star Travis Kelce hat mit einem Gastauftritt bei einem Konzert seiner Freundin Taylor Swift überrascht! Die Sängerin ist aktuell auf Tournee und spielte zuletzt einige Konzerte in Europa. Am Sonntag füllte sie das Wembley-Stadion in London, als auf einmal Kelce mit auf der Bühne stand.

Als Swift ihren Song „I Can Do It With a Broken Heart“ sang, tauchte plötzlich der Tight End von den Kansas City Chiefs in einem Smoking und mit einem Zylinder auf dem Kopf auf der Bühne auf. Die Zuschauer flippten aus. Mit zwei weiteren Tänzern lief er zu seiner Freundin, die einen Schwächeanfall vortäuschte, und trug sie zur Begeisterung ihrer Fans auf seinen Händen.