Schlaf-Revolution in der NFL!

von SPORT1-AI 25.07.2024 • 14:39 Uhr NFL-Coaches wie Sean McVay und Nick Sirianni erkennen die Bedeutung von Schlaf für Leistung und Entscheidungsfindung und passen ihre Arbeitsweisen entsprechend an.

Die NFL ist bekannt für ihre intensiven Arbeitszeiten, besonders für ihre Trainer. Doch ein Wandel ist im Gange: Immer mehr Coaches erkennen, dass ausreichender Schlaf nicht nur für ihre Spieler, sondern auch für sie selbst entscheidend ist. Ein Paradebeispiel dafür ist Sean McVay, der energiegeladene Head Coach der Los Angeles Rams. McVay, der einst stolz darauf war, 18 Stunden am Tag zu arbeiten, hat seine Einstellung grundlegend geändert. „Ich dachte früher, es sei cool, 18 Stunden durchzuarbeiten“, sagte McVay. „Wissen Sie, was das ist? Das nennt man Dummheit.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Neue Erkenntnisse über Schlaf und Leistung

Mit dem Beginn der NFL-Trainingscamps in dieser Woche werden die Schlafmuster der Coaches erneut auf die Probe gestellt. Doch Interviews mit mehreren NFL-Head-Coaches zeigen, dass sich die Sichtweisen ändern. Der stereotype Coach, der schockierend lange Stunden arbeitet, weicht zunehmend der Erkenntnis, dass ausreichender Schlaf Vorteile für die Spielplanung und Entscheidungsfindung am Spieltag bringt. „Wenn wir in einer Liga sind, in der die Parität so eng ist, dann müssen wir sicherstellen, dass wir als Coaches alles tun, um klar zu denken“, sagte Nick Sirianni, Head Coach der Philadelphia Eagles.

Wissenschaftliche Unterstützung für die NFL

Die Bedeutung von Schlaf wird durch wissenschaftliche Studien untermauert. Eine Studie der Universität von Pennsylvania aus dem Jahr 2023 zeigt, dass Schlafmangel die Entscheidungsfindung und das kritische Denken erheblich beeinträchtigt. Eine Studie der Stanford University dokumentierte einen Anstieg der Wurfgenauigkeit bei Basketballspielern um 9%, die ihre Schlafdauer über einen Zeitraum von 5-7 Wochen erhöhten. „Schauen Sie sich die Wissenschaft hinter einem müden Gehirn an“, sagte Dave Canales, Head Coach der Carolina Panthers. „Sie haben all diese Forschung. Wenn man über eine 40-Sekunden-Spieluhr und ein erschöpftes Gehirn versus ein ausgeruhtes Gehirn spricht, sind die Unterschiede astronomisch.“

Praktische Anpassungen

Einige Teams gehen aggressiv vor, indem sie ihre Coaches ermutigen, teilweise von zu Hause aus zu arbeiten oder die Dauer von Team-Meetings zu verkürzen. Raheem Morris, Head Coach der Atlanta Falcons, hat während seiner Zeit als Defensive Coordinator der Los Angeles Rams eine neue Routine eingeführt: Er verließ das Büro früher und ermutigte sein Defensivteam, dasselbe zu tun. „Es gibt nur so viel Arbeit, die man zusammen macht“, sagte Morris. „Wenn dieser Prozess vorbei ist, wird es oft zu Selbstarbeit. Und das ist die Arbeit, bei der man sich verrückt macht. Also, mach dich zu Hause verrückt.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Effizienter arbeiten, nicht härter

Für viele Coaches bedeutet die Priorisierung von mehr Schlaf, intelligenter und nicht härter zu arbeiten. Morris erinnert sich an eine Geschichte, die er von Motivationsredner Simon Sinek hörte. Es war die Geschichte von zwei Holzfällern. Beide begannen und beendeten ihre Arbeit zur gleichen Zeit, aber einer verschwand mitten am Tag für eine Stunde und schaffte es dennoch, mehr Holz zu stapeln. „Er sagte ihm: ‚Ich gehe nach Hause und schärfe meine Axt‘“, erzählte Morris. „Es ist so ähnlich. Du gehst nach Hause, schärfst deine Axt und kommst in einen guten Prozess.“

Ein neuer Ansatz für eine alte Herausforderung

Die Veränderung der Schlafgewohnheiten der Coaches ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es zeigt, dass auch in einer so traditionsreichen und intensiven Liga wie der NFL Raum für Innovation und Verbesserung besteht. Coaches wie Sean McVay, Nick Sirianni und Raheem Morris sind Vorreiter dieser Bewegung, die möglicherweise die gesamte Liga beeinflussen wird. „Ich denke, wir haben den besten Arbeitsplan in der NFL“, sagte Canales. „Was die Horrorgeschichten betrifft, die man vielleicht hört, das wird in Carolina nicht passieren.“