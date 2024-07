NFL: Trunkenheit am Steuer! Vikings-Youngster verhaftet

Negative Schlagzeilen aus der NFL. Ein Leistungsträger der Minnesota Vikings wird von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Unschöne Nachrichten von den Minnesota Vikings. Wide Receiver Jordan Addison wurde laut ESPN von der Polizei in Los Angeles wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Laut dem Polizeibericht, den der Sender einsehen konnte, hatte ein Beamter bereits am Freitag einen weißen Rolls-Royce entdeckt, der die Fahrspur einer Straße blockierte. Hinter dem Steuer fanden die Polizisten einen schlafenden Mann vor, der später als der NFL-Profi identifiziert wurde.