NFL: Deutscher Star-Receiver enthüllt Horror-Verletzung

St. Brown verriet, dass er sich bereits in der vierten Woche die schrägen Bauchmuskeln gerissen hatte und sich diese „komplett vom Knochen gelöst“ hatten. Das zeigte ein MRT-Bild.

Deutscher NFL-Star und die Lions verpassen den Super Bowl

Für die meisten Spieler bedeutet so eine Horror-Verletzung das Saison-Aus. Doch nicht für den 24-Jährigen, denn die Lions mussten nur in Woche fünf auf ihren Receiver verzichten, der dann im Anschluss wieder zur Verfügung stand. Seinen Leistungen tat die Verletzung keinen Abbruch, vielmehr entwickelte sich der Deutsche über die Saison hinweg zu einer der Entdeckungen der Liga. In der regulären Saison kam St. Brown auf 115 Catches für 1458 Yards. Er fing insgesamt zehn Touchdowns.