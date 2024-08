122 Millionen! Mega-Vertrag in der NFL

Rund eineinhalb Wochen vor dem Start in die neue NFL-Saison steigt CeeDee Lamb zu den bestbezahlten Wide Receiver der Liga auf. Der 25-Jährige hat sich mit den Dallas Cowboys auf einen Mega-Vertrag geeinigt.

Viel Stress um Lamb

Die Unterschrift ist gleichzeitig auch das Ende einer langen Hängepartie. Monatelang hatten beide Parteien über Lambs Arbeitspapier verhandelt. Der Wide Receiver setzte gar Trainingseinheiten seines Teams aus und ging in einen Streik .

Lamb war von den Cowboys im NFL-Draft 2020 als dritter Wide Receiver hinter Henry Ruggs III und Jerry Jeudy an 17. Stelle gedraftet worden. Am 8. September startet der Routinier mit Dallas gegen die Cleveland Browns in die neue Saison.