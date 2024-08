Aaron Rodgers hofft auf Verbleib von Haason Reddick bei den New York Jets trotz Trade-Forderung

Der erfahrene Quarterback der New York Jets, Aaron Rodgers, hat in seinen zwei Jahrzehnten in der NFL vieles erlebt, aber die aktuelle Situation ist auch für ihn neu: Sein Teamkollege, der Edge Rusher Haason Reddick, hat einen Trade gefordert, bevor er auch nur ein einziges Training absolviert hat. Rodgers äußerte am Dienstag die Hoffnung, dass Reddick seine Entscheidung überdenkt.