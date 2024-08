Christian McCaffrey verpasst Preseason der 49ers wegen Wadenverletzung – Shanahan gibt Entwarnung

NFL: Regelmäßige Pausen für McCaffrey

Coach Shanahan beruhigte die Fans jedoch: „Er hat sich die Verletzung vor ein paar Tagen zugezogen. Es ist in Ordnung. Er hat sich nichts gerissen oder so, aber ihr werdet ihn wahrscheinlich in dieser Preseason nicht sehen.“ Eine zweiwöchige Auszeit würde McCaffrey, dem amtierenden Offensive Player of the Year der NFL, genügend Zeit geben, um vor dem Saisonauftakt am 9. September gegen die New York Jets wieder ins Training einzusteigen.