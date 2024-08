New England Patriots entlassen JuJu Smith-Schuster: Neuausrichtung auf junge Receiver

Die New England Patriots haben am Freitag eine überraschende Entscheidung getroffen und sich von dem erfahrenen Wide Receiver JuJu Smith-Schuster getrennt. Smith-Schuster, der erst in der Offseason 2023 einen Dreijahresvertrag über 25 Millionen Dollar unterschrieben hatte, muss somit bereits nach einer Saison wieder die Koffer packen. Der Vertrag beinhaltete 16 Millionen Dollar an garantierten Zahlungen, sodass die Patriots trotz seiner Entlassung 9,6 Millionen Dollar an Gehalt in diesem Jahr gegen den Salary Cap rechnen müssen.