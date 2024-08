NFL: Poker um 49ers-Star spitzt sich zu

SPORT1-AI 29.08.2024 • 08:48 Uhr Die Zukunft von Star-Receiver Brandon Aiyuk bei den San Francisco 49ers ist weiterhin unklar. Das Vertragspoker spitzt sich weiter zu.

In den Stunden vor dem Mittwochstraining der San Francisco 49ers herrschte noch Hoffnung im Lager des Teams. Trainer Kyle Shanahan und General Manager John Lynch äußerten Optimismus, dass Wide Receiver Brandon Aiyuk teilnehmen würde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Grund für diese Hoffnung war die medizinische Freigabe von Aiyuk durch die Teamärzte der 49ers. Doch während des rund 30-minütigen Zeitfensters, in dem die Medien das Training beobachten durften, war von Aiyuk keine Spur zu sehen.

Ein „Hold In“ und die Konsequenzen

Aiyuk befand sich bis Mittwoch in einem sogenannten „Hold In“. Er war pünktlich zum Trainingslager erschienen und nahm an den Team-Meetings teil, ohne jedoch zu trainieren. Shanahan hatte zuvor erklärt, dass der Spieler unter Rücken- und Nackenschmerzen litt. Diese Verletzungen ermöglichten es Aiyuk, dem Training fernzubleiben, ohne die täglichen Strafen von 40.000 Dollar zu riskieren.

Nach der Reduzierung des Kaders auf 53 Spieler am Dienstag wurde Aiyuk von den medizinischen Mitarbeitern freigegeben. Shanahan äußerte daraufhin die Hoffnung, dass er am Mittwoch trainieren würde. Lynch fügte hinzu, dass es die „Erwartung“ sei, dass Aiyuk am Training teilnimmt. Da der Receiver jedoch nicht beim Training erschien, haben die 49ers nun die Möglichkeit, disziplinarische Maßnahmen gegen ihn zu ergreifen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Finanzielle Sanktionen und mögliche Suspendierung

Laut dem Tarifvertrag der NFL können Teams Spieler für „unentschuldigte verpasste Aktivitäten“ bestrafen, sobald die Liga vom Trainingslager in den regulären Saisonmodus wechselt. Dazu gehören Walk-Throughs, Ausgangssperren, Trainings und Meetings.

Diese Strafen können bis zu 16.009 Dollar für jede verpasste Aktivität betragen, mit einer maximalen Tagesstrafe von 45.769 Dollar, wenn ein Spieler mehrere Ereignisse verpasst. Darüber hinaus haben Teams die Möglichkeit, Spieler wegen „mannschaftsschädigendem Verhaltens“ zu suspendieren.

Auf die Frage, ob sie Aiyuk für das Verpassen des Trainings bestrafen würden, wollten sich Lynch und Shanahan nicht festlegen. "Ich werde mich damit befassen, wenn es soweit ist. Falls es soweit ist", sagte Shanahan. Lynch wurde gefragt, ob die 49ers Aiyuk in den letzten Wochen mitgeteilt hätten, dass er ab Mittwoch trainieren solle. "Ich werde nicht auf unsere Kommunikation eingehen", sagte Lynch. "Irgendwann muss man spielen."

Vertragspoker und mögliche Szenarien

Aiyuk strebt eine lukrative Vertragsverlängerung an, sei es von den 49ers oder einem anderen Team. Er hat alle 20 Trainings der 49ers vor dem Kaderabbau und drei Vorbereitungsspiele verpasst, während er und das Team verschiedene Szenarien durchgespielt haben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dazu gehören Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung, die Aiyuk langfristig in San Francisco halten würde, sowie Trade-Gespräche mit anderen Teams, darunter die Pittsburgh Steelers, New England Patriots, Cleveland Browns und Washington Commanders.

Bislang haben diese Gespräche jedoch weder zu einer Verlängerung mit den 49ers noch zur richtigen Kombination aus Trade-Kompensation für die 49ers und finanzieller Kompensation für Aiyuk geführt. Mit dem Saisonauftakt gegen die New York Jets am 9. September läuft die Zeit, um eine Einigung zu finden. Eine dritte Option für Aiyuk könnte darin bestehen, diese Saison bei den 49ers auf der Fifth-Year-Option zu spielen, die ihm 14,124 Millionen Dollar garantiert.

"Wie ich von Anfang an gesagt habe, ist es an einem Punkt angelangt, an dem alle Optionen möglich sind", sagte Shanahan. "Und daran hat sich nichts geändert."

Weitere Baustellen: Trent Williams

Aiyuk ist nicht der einzige Schlüsselspieler, den die 49ers zurück ins Team holen wollen. Left Tackle Trent Williams setzte sein Holdout am Mittwoch fort, da er eine angepasste Vertragsstruktur anstrebt, die ihm erhebliche Garantien und eine Rückkehr an die Spitze des Tackle-Marktes bietet.

Lynch sagte, es gebe „gute Kommunikation“ mit Williams und dass die 49ers „ständig daran arbeiten“, Ideen zu entwickeln und eine Lösung zu finden, um den Star-Tackle zurück ins Team zu holen.

Im Gegensatz zu Aiyuk hat sich Williams nicht gemeldet und steht weiterhin auf der Reserve/Did Not Report-Liste, was bedeutet, dass er nicht auf dem 53-Mann-Kader erscheint. Trotz Williams‘ Abwesenheit haben sich Shanahan und Lynch zuversichtlich geäußert, dass der Star-Tackle zurückkehren wird, wenn die Zeit reif ist. Dennoch wächst die Dringlichkeit, Williams so schnell wie möglich zurückzubekommen, da die erste Woche der Saison schnell näher rückt.

{ "placeholderType": "MREC" }