NFL: Trevon Diggs kehrt nach Kreuzbandriss zurück ins Training

SPORT1-AI 15.08.2024 • 09:59 Uhr Trevon Diggs kehrt nach Kreuzbandriss ins Training der Dallas Cowboys zurück. Er beeindruckt sofort, zeigt Zuversicht und bereitet sich auf die kommende Saison vor.

Für die Dallas Cowboys gibt es erfreuliche Nachrichten aus dem Trainingslager in Oxnard, Kalifornien. Zum ersten Mal seit dem 21. September 2023 nahm Cornerback Trevon Diggs wieder an einem vollständigen Training teil. Diggs hatte sich während einer Trainingseinheit vor dem dritten Saisonspiel gegen die Arizona Cardinals das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen und musste den Rest der Saison nach einer Operation auf der Verletztenliste verbringen. Für die Cowboys war es ein großer Verlust denn Diggs ist für einige Experten der beste Cornerback der Liga.

Erste Schritte zurück auf dem Feld

Diggs startete das diesjährige Trainingslager auf der "Physically Unable to Perform"-Liste, konnte jedoch in den letzten zwei Wochen bereits eingeschränkte Übungen absolvieren. Sein erstes volles Training fand im Rahmen eines gemeinsamen Scrimmage mit den Los Angeles Rams statt. "Es fühlte sich gut an, wieder dabei zu sein, sich zu bewegen, andere Spieler um sich herum zu haben und sich an die Körper um mich herum zu gewöhnen", sagte Diggs. "Ich habe heute eine Menge großartige Arbeit geleistet."

In einer Zwei-Minuten-Übung schien Diggs einen Pass von Jimmy Garoppolo an der Seitenlinie abzufangen, doch die Schiedsrichter entschieden, dass er aus dem Spielfeld war. Diggs war jedoch überzeugt, dass der Spielzug in einem echten Spiel durch eine Videoüberprüfung zugunsten der Cowboys entschieden worden wäre. Stephen Jones, Vizepräsident der Cowboys, zeigte sich beeindruckt: „Natürlich macht er sofort einen Spielzug am Ball. Er hat ein Talent dafür, den Ball zu bekommen.“

Erfolgreiche Vergangenheit und optimistischer Blick in die Zukunft

Diggs führte die NFL im Jahr 2021 mit 11 Interceptions an und wurde zum First-Team All-Pro ernannt. Zudem wurde er sowohl 2021 als auch 2022 in den Pro Bowl berufen. Obwohl er in der Preseason nicht spielen wird, ist Diggs zuversichtlich, dass er genügend Trainingszeit vor dem Saisonauftakt am 8. September gegen die Cleveland Browns bekommen wird. "Die Saison beginnt in etwa vier Wochen", sagte er. "Es wird schnell gehen. Wir sind noch sieben Tage hier [in Kalifornien]. Die Saison steht kurz bevor. Ich muss dafür bereit sein. Das ist der einzige Weg, wie ich mich darauf vorbereiten kann."

Diggs betonte, dass er seinem operierten Knie vertraut, und verglich das Training am Mittwoch mit seinem ersten Spiel als Rookie: "Es fühlte sich irgendwie wie mein erstes Spiel an, als ich ein Rookie war. Das war gut."

Während Diggs' Abwesenheit führte DaRon Bland die NFL in der vergangenen Saison mit neun Interceptions an und stellte einen NFL-Rekord auf, indem er fünf dieser Interceptions für Touchdowns zurücktrug. "Ich hoffe, sie werfen weiterhin Bälle zu uns, damit wir Spielzüge machen können", sagte Diggs. "Ich hoffe, das ändert sich nicht, denn wir haben zwei Ballhawks auf jeder Seite. Wir werden sehen, was passiert."