49ers ohne McCaffrey: Star-Running-Back verpasst Vikings-Spiel – Mason übernimmt

SPORT1-AI 14.09.2024 • 08:28 Uhr Die San Francisco 49ers müssen gegen die Minnesota Vikings erneut auf Star-Runningback Christian McCaffrey verzichten. Ein längerer Ausfall steht nun bevor.

Die San Francisco 49ers müssen am Sonntag im Spiel gegen die Minnesota Vikings auf ihren Star-Runningback Christian McCaffrey verzichten. Trainer Kyle Shanahan bestätigte am Freitag, dass McCaffrey aufgrund anhaltender Beschwerden nicht spielen wird. Eine Platzierung auf der Injured Reserve Liste, was ein Fehlen von mindestens vier weiteren Spielen bedeuten würde, wird nun ernsthaft in Betracht gezogen.

Verletzungsprobleme und mögliche Auszeit

McCaffrey laboriert an einer Wadenverletzung und Achillessehnenentzündung, die ihn bereits vor dem Spiel gegen die New York Jets überraschend ausfallen ließ. Obwohl er am Mittwoch und Donnerstag nur eingeschränkt trainierte, waren die Anzeichen für eine Deaktivierung klar, als er am Freitag nicht auf dem Feld erschien. Sollte McCaffrey auf die Injured Reserve Liste gesetzt werden, könnte er frühestens am 10. Oktober gegen die Seattle Seahawks zurückkehren.

McCaffreys Einstellung zur Verletzung

McCaffrey erklärte, dass er mental immer darauf eingestellt sei, zu spielen, selbst wenn es letztlich nicht möglich ist. "Meine Einstellung jede Woche ist, dass ich spielen werde", sagte McCaffrey. "Es gab Wochen, in denen ich mich nicht gut genug fühlte, um überhaupt am Walk-Through teilzunehmen, und dann wacht man auf und der Körper ist zu erstaunlichen Dingen fähig."

Jordan Mason übernimmt die Führung

Mit McCaffrey auf der Bank wird Jordan Mason zum zweiten Mal in Folge starten. Mason beeindruckte mit 28 Läufen für 147 Yards und einem Touchdown in seinem ersten Karrierestart gegen die Jets. Diese Leistung stärkte das Vertrauen der 49ers in den jungen Running Back, während das Team nach Minnesota reist, wo es die letzten sieben Spiele verloren hat.

Weitere Optionen und Verletzungsupdates